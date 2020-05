„Ich möchte später gutes Geld verdienen!“

Bis zu unserem nächsten Termin will sie über die Hochschulseiten herausfinden, welche Schwerpunkte die jeweiligen Hochschulen setzen. Natürlich wird in den ersten Semestern erst einmal Grundwissen vermittelt, aber in den höheren Semestern kommen die Schwerpunkte zum Tragen. Die kann man etwa am Modulhandbuch eines Studiengangs gut erkennen. Sophia kann zwar noch nicht einschätzen, welche Schwerpunkte sie interessieren, aber es gibt sehr wohl Themen, die sie nicht ansprechen – Personalwesen zum Beispiel.

Wir verabreden einen zweiten Termin, an dem wir ihre Ergebnisse besprechen. Bei unserem zweiten Gespräch ist sie bestens vorbereitet. Etwa sechs Hochschulen, darunter Fachhochschulen und Universitäten, hat sie sich näher angeschaut. Dass ihr Mathe und Englisch liegen, ist ein Pluspunkt. Die Studiengänge sind alle zulassungsbeschränkt, sodass sie sich über die Online-Plattform hochschulstart.de bewerben muss. Wir sprechen über das Verfahren, bei dem sie parallel an mehrere Hochschulen eine Bewerbung versenden kann. Spätestens gegen Ende des Verfahrens sollte sie wissen, welche Hochschulen sie favorisiert.

Dann reden wir noch über ihre Möglichkeiten, am Tag der offenen Tür der jeweiligen Hochschule teilzunehmen, um abzuklären, ob sie sich auch auf dem Campus und in der Stadt wohlfühlt. Im Hochschulpanorama auf den Seiten von abi.de kann sie beispielsweise einen ersten virtuellen Streifzug machen. Auch viele Hochschulen bieten inzwischen digitale Angebote zur Studienberatung. Das erleichtert die Orientierung, gerade wenn man sich für mehrere Unis interessiert und nicht jede im Vorfeld besuchen kann oder will.

Zum Schluss sprechen wir noch einmal darüber, dass sie mit einem Studienabschluss in BWL in vielen Branchen ein gutes Einkommen haben kann, sei es im öffentlichen Dienst oder bei einem Industrieunternehmen – also auch in der chemischen Industrie und im IT-Bereich. Und selbst im sozialen Bereich gibt es Organisationen, die zwar nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, sich aber bei der Bezahlung durchaus am Tarif im öffentlichen Dienst orientieren.