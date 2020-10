Ein Rollstuhl ist kein Hindernis

Robin Lange war bei „Voice Ghana“ unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit, die Homepagepflege und für bürokratische Tätigkeiten zuständig. Die Organisation verfolgt das Ziel, Menschen mit Behinderung in Ghana zu entlasten und ihnen beispielsweise eine Schulbildung zu ermöglichen, ihnen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu helfen und sie bei Anträgen für staatliche Gelder oder dem Schreiben von Spendenbriefen zu unterstützen. „Ich habe mein FIJ als ‚24/7‘ Job gesehen, wollte immer ansprechbar sein und das hat nach dem Feierabend auch nicht aufgehört. Mir war es wichtig, die Sichtweisen und den Lifestyle der Menschen in Ghana kennenzulernen – es gab wirklich keinen Tag, an dem ich nichts Neues gelernt habe“, schwärmt er.

Mit zwei anderen Freiwilligen lebte Robin Lange in einer Wohngemeinschaft. „Wir haben uns den Hof mit drei Nachbarn geteilt, auf dem jeder sein eigenes Haus hat.“ Mit dem anderen Freiwilligen, den ich schon in Deutschland bei dem Vorbereitungsseminar kennengelernt hatte, habe ich viel Zeit verbracht.“ Vor allem die verlängerten Wochenenden haben dem jungen Mann sehr viel Spaß gemacht. „Wir sind gerne mal in andere Städte gefahren, haben verschiedene Nationalparks oder Freunde besucht und mit ihnen gemeinsam gekocht, draußen gesessen und die Kultur wahrgenommen.“ Ein ganz besonderes Erlebnis war für den jungen Mann das Jam-Festival: „Das ist ein Fest in Ghana, ähnlich wie bei uns der Karneval. Das war toll.“