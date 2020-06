• Motivation: Englisch, Französisch, Spanisch oder doch lieber Japanisch? Mit Sprachkursen kannst du bereits erworbene Sprachkenntnisse vertiefen oder dir ganz neues Wissen aneignen.

• Im Inland: Sprachkurse sind beispielsweise an der Volkshochschule möglich oder bei privaten Anbietern. Informationen über verschiedene Kursangebote findest du zum Beispiel bei den Kulturinstituten verschiedener Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Spanien.

• Im Ausland: Am leichtesten lernt man eine Sprache in dem Land, in dem sie gesprochen wird. Nebenbei kannst du so auch Kultur und Menschen kennenlernen. Sprachreisen werden in Einzel- oder Gruppenunterricht sowie in verschiedenen Niveaustufen angeboten. Ein Sprachkurs im Ausland ist mit teilweise hohen Kosten – zwischen 500 und 2000 Euro – für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung verbunden. Für finanzielle Unterstützung kannst du dich für ein Stipendium, zum Beispiel ein Weiterbildungsstipendium, bewerben.

• Dauer: Sprachkurse und -reisen sind schon ab einer Woche möglich. Einen größeren Lernerfolg wirst du jedoch haben, wenn du dich für einen längeren und intensiveren Unterricht entscheidest.

• Gut zu wissen: Du hast Lust auf mehr? Sprachkurse lassen sich wunderbar mit anderen Überbrückungsmöglichkeiten kombinieren – sowohl im In- als im Ausland.