Gesucht: akkurate Planer und flexible Improvisationskünstler

Mit Stress kann der Eventmananger mittlerweile sehr gut umgehen. Seit zwei Jahren ist er bei der globalen Eventagentur act.³ GmbH fest angestellt. Bei der Agentur in Herzogenaurach, die unter anderem zahlreiche Events für die Sportmarke adidas organisiert, hat er sich bereits als Freelancer während seines Studiums in Sportökonomie bewährt. Eine Erfahrung, für die er heute dankbar ist: „Um zu wissen, was an so einem Projekt alles hängt, musst du die gesamte Organisationskette kennen.

Foto: privat

Neben der wertvollen Praxiserfahrung möchte Joris Edelmann rückblickend auch die „trockenen BWL-Vorlesungen“ im Studium nicht missen. Bei der Ausarbeitung eines Event-Konzepts ist neben Kreativität nämlich genauso der sichere Umgang mit Zahlen gefragt. Als Eventmanager trägt er die Verantwortung für das Budget und muss den gesamten Kostenaufwand für Logistik, Equipment, Arbeitskräfte und andere Ausgaben berechnen. Zu seinen Kernaufgaben gehört es außerdem, Genehmigungen einzuholen, das Personal einzuweisen, den Ablauf zu kontrollieren, aber auch mal selbst anzupacken. „Man darf sich in einer Managerposition nicht zu fein sein, sich die Hände schmutzig zu machen“, sagt Joris Edelmann.