„Kein Tag ist wie der andere!“

Spielwaren brauchen Käufer*innen. Dafür ist in Vertrieb, Marketing und Produktmanagement kaufmännisches Know-how gefragt. Fachkräfte sind im Spielwarenhandel und in Vertriebsabteilungen der herstellenden Unternehmen tätig. Als klassischen Studiengang nennt Roswitha Lauinger die Betriebswirtschaft, als Vollzeitstudium oder dual. „Interessant ist auch der*die Wirtschaftsingenieur*in, der*die BWL mit Praxisbezug und Produktionswissen verbindet.“

Der wichtigste Ausbildungsberuf in herstellenden Unternehmen ist der*die Industriekaufmann*frau, der*die Prozesse und Kostenfaktoren in der Produktion kalkuliert. „Neben Kaufleuten im Groß- und Außenhandel, in der Bürokommunikation oder der Marketingkommunikation haben Kaufleute im E-Commerce gute Aussichten in Herstellung und Handel von Spielwaren. Denn: Digitale Vertriebswege werden immer wichtiger,“ erklärt die Beraterin. „Wer im Handel mit Endkunden arbeiten will, sollte überlegen, ob er Einzelhandelskaufmann oder -frau werden möchte.“

Egal ob Studium oder Ausbildung: „Wer in kaufmännischen Berufen tätig werden will, sollte auf jeden Fall ein Faible für Zahlen mitbringen“, sagt Roswitha Lauinger. „Aber auch Kommunikation, Verhandlungsgeschick und strategisches Denken sind gefragt.“ Neben einem guten Abschluss braucht es, wie in allen anderen Branchen auch, „Praxiserfahrung, ein gutes Netzwerk und ein bisschen Glück“, sagt Claudia Suttner. Auch Unternehmergeist ist im Spiel: „Selbstständigkeit ist für ein knappes Drittel der Erwerbstätigen eine Alternative zur Festanstellung“, ergänzt sie. Roswitha Lauinger rät zu Eigeninitiative: „Man sollte Praktika machen, Kontaktchancen auf Messen nutzen und sich für kreative Aufgaben auch kreativ bewerben.“