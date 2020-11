Think Green

Foto: privat

Die junge Frau absolviert gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement im Vertrieb von LANIUS, einem zertifiziert nachhaltigen Modeunternehmen. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, woher die Rohstoffe für ihre Jeans, Kleider und T-Shirts kommen, wie die Arbeitsbedingungen vor Ort sind oder welchen ökologischen Fußabdruck das Kleidungsstück hinterlässt“, erzählt die Auszubildende im zweiten Lehrjahr.

„Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zum Glück in der Branche an Bedeutung, die Nachteile von Fast Fashion wie Umweltverschmutzung und Ausbeutung von Arbeitenden in Textilfabriken werden verstärkt ins Scheinwerferlicht gerückt. Ich bin froh, dass ich mit meiner Arbeit eine faire und nachhaltige Textilproduktion unterstütze.“ Dass ein Umdenken stattfindet, merkt die 21-Jährige im Ausbildungsalltag: Auf ihrem Tisch landen zunehmend Anfragen von Modehäusern, die Interesse an den nachhaltigen Kollektionen ihres Arbeitgebers haben.

Hannah Rados steht in telefonischem Kontakt zu den Händlern, sie gibt die Nachorder ins System ein und berät die Vertriebspartnern. Ebenso fällt der Bereich Musterware in ihre Verantwortung. „Obwohl im Vertrieb angesiedelt, ist meine Ausbildung breit gefächert. So ist zum Beispiel auch mal in der Design-Abteilung meine Unterstützung gefragt, sodass ich inzwischen ‚Fachfrau fürs Knopfannähen bin“, schmunzelt die Modegeisterte. Auch nach ihrer Ausbildung möchte Hannah Rados der „grünen“ Mode nicht den Rücken kehren. Am liebsten möchte sie nach Abschluss ihrer Ausbildung bei LANIUS bleiben.