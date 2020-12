Die Lehre vom Leben

Ebenso vielseitig wie die Studienmöglichkeiten sind die beruflichen Tätigkeitsbereiche. „Neben der Wissenschaft ist die freie Wirtschaft ein bereits Einsatzfeld mit Chancen in vielen Branchen“, erklärt Steffen Witt. „Dabei bieten sich zum Beispiel auch Einsatzmöglichkeiten in der Pharmazie oder der Humanmedizin. Ein großer Bereich ist außerdem mit Technik verbunden, etwa bei den Ingenieuren für Biotechnologie oder bei den Pharmaingenieuren.“ Oder man unterrichtet das Fach als Biologielehrer*in an verschiedenen Schulformen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Lehramtsstudium in Kombination mit einem weiteren Schulfach. Und: „Für eine forschende Tätigkeit wird in der Biologie häufig eine Promotion vorausgesetzt, in der freien Wirtschaft hat man aber durchaus auch mit einem Bachelor- oder Masterabschluss gute Chancen.“

Auch duale Studiengänge sind im Bereich Biologie angesiedelt. So kann man zum Beispiel am Umwelt-Campus Birkenfeld das Bachelorstudium Bio- und Pharmatechnik durchlaufen und parallel eine Ausbildung als Biologielaborant*in, Chemielaborant*in oder Pharmakant*in machen. Alternativ ist ein duales Studium mit vertieften Praxisphasen (anstelle einer Ausbildung) möglich, etwa „Biotechnologie/Pflanzenbiotechnologie“ an der Hochschule Anhalt oder „Bio Science and Health“ an der Hochschule Rhein Waal – um nur einige Beispiele zu nennen. „Alle, die gar nicht studieren möchten, können sich auch für eine dieser Berufsausbildungen entscheiden“, ergänzt Steffen Witt.