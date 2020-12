Studien- und Ausbildungsberufe rund um Biologie

Biologe/Biologin

Aufgaben: Biolog*innen erforschen z.B. Strukturen und Vorgängen bei Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. Sie können auch in der Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse tätig sein, in der Produktentwicklung, der Qualitätssicherung, in Vertrieb und Kundenberatung oder im Umweltschutz.

Mögliche Arbeitgeber: Hochschulen und Forschungsinstitute, Unternehmen der Pharma- und Chemieindustrie, das Gesundheitswesen (z.B. Laboratorien von Krankenhäusern), botanische und zoologische Gärten und Naturparks. Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung (z.B. Umweltämter)

Ingenieur/in für Biotechnologie

Aufgaben: Ingenieur*innen für Biotechnologie analysieren biologische Vorgänge in Zellen sowie den Aufbau von Zellbestandteilen. Sie entwickeln auch Anlagen und Apparate, mit denen die Forschungserkenntnisse auf die Produktion in der chemischen und pharmazeutischen Industrie übertragen werden können.

Mögliche Arbeitgeber: Betriebe der chemischen und pharmazeutischen Industrie und des Anlagenbaus für die Biotechnologie, Betriebe der Saatguterzeugung und der Nahrungsmittelindustrie, Labore für chemische Untersuchungen, Einrichtungen der medizinischen, natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung

Mikrobiologe/-biologin

Aufgaben: Mikrobiologen/-biologinnen erforschen Mikroorganismen wie Viren und Bakterien.

Mögliche Arbeitgeber: Außer in Wissenschaft und Forschung können sie in der Produktentwicklung, in der Qualitätssicherung oder im Sachverständigerwesen tätig sein.

