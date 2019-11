Ich will was machen mit Deutsch - Übersicht

Studien- und Ausbildungsberufe rund um Deutsch

Wer sich für die deutsche Sprache interessiert, muss nicht unbedingt Lehrer oder Wissenschaftler werden. Hier findest du eine Übersicht über verschiedene Berufe, in denen Deutsch eine Kernkompetenz ist.

Studienberufe:

Archivar/in

Aufgaben: Archivgut bewerten, erfassen, ordnen, erschließen und erhalten, das Archivgut nutzbar machen und es auswerten

Mögliche Arbeitgeber: Archive und Bibliotheken, Museen, Religionsvereinigungen, Medienunternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute

Lehrer/in für Deutsch als Fremdsprache

Aufgaben: Nicht-Muttersprachler/innen im Fach Deutsche Sprache unterrichten

Mögliche Arbeitgeber: Außerschulische Bildungseinrichtungen, z.B. Sprachen- und Volkshochschulen, Organisationen für Kulturaustausch, Öffentliche Verwaltung, z.B. Kulturämter

Dolmetscher/in / Übersetzer/in

Aufgaben: Aus der Ausgangssprache in die Zielsprache übersetzen und umgekehrt, Sprachbarrieren überwinden (Dolmetscher/innen mündlich, Übersetzer/innen schriftlich)

Mögliche Arbeitgeber: Übersetzungsbüros, Dolmetscherdienste, EU-Institutionen (z.B. EU-Parlament, EU-Kommission), Behörden des Landes oder des Bundes, Größere Betriebe unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche

Germanist/in

Aufgaben: Sich mit der deutschen Sprache und Literatur beschäftigen, z.B. im redaktionellen Bereich, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Erwachsenenbildung oder in Wissenschaft und Lehre

Mögliche Arbeitgeber: Verlage, Fernsehen und Hörfunk, Kommunikations-, Werbe- oder PR-Agenturen, Bildungseinrichtungen, Hochschulen und Forschungsinstitute

Ausbildungsberufe:

Logopäde/Logopädin

Aufgaben: Patienten mit Sprach-, Sprech- oder Stimmstörungen beraten, untersuchen und behandeln

Mögliche Arbeitgeber: Krankenhäuser/Kliniken, Rehabilitationszentren, Logopädie-Praxen, psychologische Praxen, Sprachheilkindergärten, Förderschulen, Heime (z.B. für Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung), Gesundheitsämter

Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste (FAMI) - Fachrichtung Archiv

Aufgaben: Schriftgut sowie andere Informationsträger sichten, bewerten und archivieren, den Archivbestand pflegen, die Benutzung von Archivalien organisieren und überwachen

Mögliche Arbeitgeber: Öffentliche Verwaltung, Museen, Hochschulen, Verbände und Organisationen, Firmen der Medien- und Informationsbranche (z.B. Verlage), Unternehmen der Filmwirtschaft

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek

Aufgaben: Beim Aufbau und der Pflege von Bibliotheksbeständen mitwirken, Kunden beraten und Medien oder Informationen für sie besorgen

Mögliche Arbeitgeber: Öffentliche Verwaltung, in Stadt- und Behördenbibliotheken, an Hochschulen oder in Museen, Werks- und Betriebsbibliotheken größerer Firmen, Kirchenbibliotheken, Verlage

