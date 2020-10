Durch das Dickicht an Möglichkeiten zum Traumberuf

Foto: privat

„Ideal ist es, sich in der neunten Klasse genauer mit den eigenen beruflichen Wünschen zu beschäftigen“, sagt Ilka Hensel, Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit Bautzen. Dabei gehe es nicht darum, schon genau zu wissen, welcher Beruf es später werden soll. „Aber man kann sich überlegen, welche Richtung in Frage kommt. Was einem wichtig ist und was nicht.“ Das Schülerpraktikum in der neunten Klasse ist ein guter erster Test, selbst wenn es am Ende ein völliger Reinfall ist. „Dann weiß man immerhin, was man nicht machen will“, sagt Ilka Hensel. Auch das sei eine wichtige Erkenntnis.

Die Berufsberaterin stellt klar: „Berufliche Orientierung ist keine Sache von wenigen Wochen.“ Spätestens im vorletzten Schuljahr sollten sich Schüler*innen bewusst Zeit dafür nehmen. Denn im Abschlussjahr bleibt zwischen Lernen, Prüfungen und Abschlussfeiern kaum Zeit dafür. Doch in Panik solle niemand verfallen. „Wenn es mit dem Wunschstudium oder der Wunschausbildung nicht auf Anhieb klappt: Es gibt viele Wege, Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken“, beruhigt Ilka Hensel.