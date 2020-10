Berufliche Orientierung – wo anfangen?

Wer Angst hat, sich in all den Informationen zu verlieren, kann sich an die Berufsberatung wenden. „Die Beratung ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern und Beraterinnen und Beratern“, erklärt Ilka Hensel. Sie beinhaltet in der Regel mehrere Gespräche über mehrere Wochen. „Zwischen den Gesprächen bleibt so Zeit, selbst aktiv zu werden und zu recherchieren.“

Du bekommst bei einer Beratung also nicht den perfekten Beruf auf dem Silbertablett serviert, sondern wirst mit Tipps und Hinweisen unterstützt, selbst ans Ziel zu gelangen.