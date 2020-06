„Kontakt mit Menschen ist unschätzbar wichtig“

Carolina Trautner, geboren am 25. Mai 1961 in Augsburg, studierte nach dem Abitur am Stetten-Institut in Augsburg Pharmazie an der Universität Würzburg. Die verheiratete Mutter zweier Kinder arbeitete viele Jahre als Apothekerin und engagierte sich parallel ehrenamtlich in der Kommunalpolitik ihrer Heimatgemeinde Stadtbergen und im Kreistag des Landkreises Augsburg. 2013 wurde sie für die CSU in den Bayerischen Landtag gewählt und im März 2018 zur Staatssekretärin für Unterricht und Kultus berufen. Nach der Landtagswahl im gleichen Jahr ernannte sie Ministerpräsident Markus Söder erst zur Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales und am 6. Februar 2020 schließlich zur Ministerin im selben Ressort.