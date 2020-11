Plötzlich so traurig

Ein Jahr lang sprach Martha Wiencke mit niemandem darüber, wie schlecht es ihr ging: „Vorher war mir alles immer so leichtgefallen. Ich wollte mir selbst nicht und anderen noch weniger eingestehen, dass ich Schwierigkeiten hatte“, erinnert sich die 25-Jährige. Doch irgendwann wurde der Leidensdruck so groß, dass die Schülerin ihren Eltern von ihren Gefühlen erzählte, dann auch der Sozialpädagogin an ihrer Schule und schließlich einer Therapeutin, die ihr nach einer umfangreichen Diagnostik eine Depression attestierte, aber aus Kapazitätsgründen keinen Therapieplatz anbieten konnte. Die Probleme und die Scham blieben also. Wenn Mitschüler*innen sie fragten, wie es ihr geht, erzählte Martha Wiencke nichts. „Das hätte für mich ein persönliches Versagen bedeutet, denn ich habe mir selbst die Schuld für die Probleme gegeben“, sagt sie.

Es sollte noch mehrere Jahre dauern, bis Martha Wiencke die Hilfe bekam, die sie brauchte. Jeden Morgen musste sie mit sich kämpfen, um überhaupt zur Schule zu gehen. Aber ihr Pflichtbewusstsein siegte. Wann immer es möglich war, zog sie sich dann aber zurück. „Die Pausen verbrachte ich oft mit einem Buch in der Hand in der Bibliothek, obwohl ich mich gar nicht aufs Lesen konzentrieren konnte. Denn da war es wenigstens ruhig und mich störte keiner“, erzählt die junge Frau.

Sie nahm nicht an Abipartys teil, beteiligte sich nicht mehr im Unterricht, machte keine Hausaufgaben, bereitete sich auch nicht auf Prüfungen vor. Dass sie das Abitur trotzdem bestand, kann sie sich selbst nur mit großem Glück erklären: „Ich musste nie viel für die Schule tun, weil mir alles leichtfiel. Und die Lehrkräfte gaben mir lange Zeit auch im Mündlichen noch gute Noten, obwohl ich mich nicht mehr am Unterricht beteiligte. Die schriftlichen Abiturprüfungen in Deutsch und Englisch schrieb ich, ohne überhaupt die Literatur gelesen zu haben“, gibt sie zu.