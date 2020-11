Abitur trotz Hürden

„Im Alter von 14 Jahren war ich in Mathematik auf dem Niveau eines Grundschülers“ erinnert sie sich. In der neunten Klasse bescheinigte ihr ein Psychologe dann eine Dyskalkulie, also eine angeborene Rechenstörung. Die Diagnose war für Hannah ein echter Schock: „Ich fühlte mich minderwertig und wusste jetzt, ich würde in Mathe nie besser werden.“

Die psychischen Schwierigkeiten, die Hannah durch eine Angststörung ohnehin hat, werden durch die Dyskalkulie nur noch schlimmer. Deshalb hat sich die Schülerin gegen eine Lerntherapie entschieden. „Wenn ich mich täglich mit meiner Dyskalkulie befassen müsste, könnte ich vielleicht besser rechnen. Aber meiner Psyche würde das nicht guttun“, erklärt sie.

Foto: privat

Hannah bekommt deshalb keinen Nachteilsausgleich von der Schule. Aber es gibt durchaus Lehrkräfte, die sie unterstützen. „Ich hatte einmal einen sehr netten Mathelehrer, der sich extra Zeit genommen hat, um mir Förderstunden zu geben. Und es gibt zwei Lehrerinnen, die mit mir Beratungsgespräche führen“, erzählt sie. Ihr Ziel ist es, wenigstens einen einzigen Punkt zu bekommen, denn den braucht sie für ihr Abitur. Dabei hilft es ihr sehr, sich auf das Gute zu konzentrieren: „Wenn ich an einem Tag in Kunst eine Eins und in Mathe eine Sechs geschrieben habe, sage ich mir: Ich werde nie gut rechnen können. Aber immerhin habe ich andere Fähigkeiten.“