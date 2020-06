„Ich stehe jeden Tag im Mittelpunkt“

Foto: privat

Die mediale Darstellung des Lehrerberufs macht es nicht einfacher. In Serien wie „Der Lehrer“ sieht man selten etwas von bürokratischen Tätigkeiten. Zudem haben Lehrer oft eine intensive Beziehung zu ihren Schülern. Sie helfen ihnen bei jeglichen Schwierigkeiten wie beispielsweise Jugendkriminalität, Streitigkeiten in der Clique oder Liebesgeschichten. Natürlich ist eine gesunde Beziehung zwischen Lehrern und Schülern wichtig. Zum Beispiel hat man in Grund-, Mittel-, und Förderschulen das Klassenlehrerprinzip, das heißt, dass Lehrer einen Großteil der Stunden in der Klasse selbst unterrichten. An Gymnasien dagegen haben wir das Fachlehrerprinzip, das heißt für jedes Fach gibt es einen anderen Lehrer. Dementsprechend unterscheidet sich die Intensität der Beziehung zu den Schülern.

Wir alle kennen aus unserer Schulzeit verschiedene Typen von Lehrkräften und haben von ihnen ein genaues Bild im Kopf. Diese Charaktere werden für Serien oder Filme herausgepickt und meiner Meinung nach oft stark überzeichnet. Zum Beispiel die Lehrer in der „Fack ju Göthe“-Filmreihe, da spielt die ganze Bandbreite an Lehrertypen mit. Was dabei herauskommt ist zwar ein sehr lustiger Film, aber die Darstellung ist eben meistens nicht realistisch, denn kein Lehrer würde seine Schüler mit Farbbeuteln bewerfen oder sie sogar wie einen Hund chippen lassen, um sie zu kontrollieren. Würde man dagegen in einem Film permanent zeigen, wie viel ein Lehrer am Schreibtisch sitzt, würden die Zuschauer schlimmstenfalls einschlafen.