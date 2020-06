So realistisch ist der „Tatort“

Die Kriminalbeamten fragen Dorfbewohner, in der Nähe des Fundorts, ob sie die getötete Person kennen oder schon einmal gesehen haben. Sie suchen die ehemalige Lebenspartnerin des Opfers auf, die in der Wohnung des Opfers befragt wird. In einer weiteren Szene wird eine Gruppe von Arbeitskollegen von einem der Kommissare befragt.

Anna S.: Dass als erstes Anwohnerbefragungen in der Nähe des Fund- oder Tatorts durchgeführt werden, ist richtig, da nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass die Bewohner die tote Person kennen oder ermittlungsrelevante Hinweise geben können. Falls eine Leiche nicht identifiziert werden kann, werden Vermisstenanzeigen aus der Region geprüft. Im nächsten Schritt wird meist eine öffentliche Ausschreibung veranlasst, das heißt, es wird ein Bild der toten Person veröffentlicht, woraufhin sich Personen bei der Polizei melden können, wenn sie den Toten erkennen.

Dass die Zeugin in der Wohnung des Toten befragt wird, ist in der Realität nicht der Fall, denn eine wichtige Regel der Zeugenvernehmung lautet, Zeugen in ein neutrales Umfeld zu bringen, sodass sie möglichst nicht durch äußere Umstände beeinflusst werden. Zeugenvernehmungen finden daher meist in einem Vernehmungsraum einer Polizeidienststelle statt.

Dass ein Kriminalbeamter die Befragung alleine durchführt, ist ebenfalls unrealistisch. Ermittlungen vor Ort werden normalerweise stets durch mindestens zwei Polizeibeamte durchgeführt – aus Gründen der Eigensicherung und zur Vermeidung von Wahrnehmungsfehlern oder Situationen wie „Aussage gegen Aussage“. Zudem werden keine Gruppen, sondern Einzelpersonen vernommen, gegebenenfalls im Beisein eines Rechtsanwaltes. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass etwa gruppendynamische Prozesse sich möglichst wenig auf den Aussagenden auswirken oder die Erinnerung nicht durch Angaben anderer beeinflusst wird. Zudem werden Zeugen und Beschuldigte vor einer Vernehmung stets hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten belehrt.