Zwischen Fiktion und Realität unterscheiden

Ein Assistenzarzt hat die Chance, gleich an seinem ersten Tag einen Eingriff am Patienten durchzuführen. Im Operationssaal schauen die anderen Assistenzärzte von einer Art Zuschauertribüne mit Blick in den Operationssaal zu. Der Oberarzt steht bei dem Eingriff genau hinter dem Assistenten. Während der Operation fällt aufgrund abgerissener Fäden der Blutdruck des Patienten. Als der Assistenzarzt einen Blackout hat, beschimpft der Oberarzt ihn und schmeißt ihn aus dem Operationssaal.

Foto: privat

Matthias B.: Zunächst einmal ist es völlig unrealistisch, dass ein Assistenzarzt am ersten Tag einen Eingriff durchführen darf. In den ersten Jahren gehört zu den Aufgaben eines Assistenzarztes das Assistieren bei Operationen. Je nach Geschick und Situation kann es einige Monate dauern, bis man kleinere Operationen im Beisein eines Facharztes dann selbst durchführen darf. Ebenso ist das Verhalten am Operationstisch nicht korrekt dargestellt: Die Operateure stehen sich nämlich immer gegenüber. Sollte es vorkommen, dass ein Assistenzarzt einen Blackout hat, wie in dieser Szene, kann es schon sein, dass der Facharzt die Operation übernimmt. Der Tonfall kann dabei auch schon mal etwas rauer sein, doch dass er den Assistenten gleich aus dem Saal schmeißt, habe ich noch nicht erlebt. Operationen sind immer risikobehaftet, aber dass der Patient in dieser Szene gleich in eine lebensbedrohliche Situation gerät, ist doch etwas übertrieben.