Psychiaterin, so wie die Mutter

Nach meinem Abitur studierte ich Humanmedizin an der Charité in Berlin. Im Studium habe ich auch andere Fachrichtungen kennengelernt, stellte jedoch fest, dass mir die Arbeit in der Psychiatrie tatsächlich am meisten Spaß macht. Anschließend ging ich in die psychiatrische Abteilung der Charité im St. Hedwig Krankenhaus und arbeite seitdem als Assistenzärztin mit psychisch kranken Patienten.

Foto: privat

Zuerst war ich eine Zeit lang auf einer allgemeinpsychiatrischen Station tätig: Patienten leiden dort beispielsweise an einer Psychose und entwickeln Wahnvorstellungen. Andere haben Depressionen. Seit einigen Jahren bin ich in einer speziellen Tagesklinik für ältere Menschen mit psychischen Krankheiten, zum Beispiel Demenzen und Depressionen im Alter.

An einem normalen Tag führe ich Einzelgespräche mit den Patienten, viele von ihnen bekommen zur Unterstützung Medikamente, die die Stimmung ausgleichen oder gegen Wahnvorstellungen oder Ängste helfen. Manchmal habe ich Nachtdienste, wo ich für die psychiatrischen Patienten zuständig bin, die in die Rettungsstelle kommen, und mich um Krisen auf der Station zu kümmern.