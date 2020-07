Keine Scheu mehr vor dem „Universum Uni“

Foto: privat

Die Förderung durch den Studienkompass bestand aus einem Programm von Workshops, Exkursionen und individueller Beratung. Diese hatten zum Ziel, sich über die eigene Situation klar zu werden und herauszufinden, was man wirklich möchte. In unserer Regionalgruppe in Paderborn waren wir 20 Mentees. Gemeinsam mit den vier Mentoren haben wir Treffen organisiert, für die wir Experten aus verschiedenen Berufsbereichen eingeladen haben, damit sie uns von ihrem Alltag und ihrem Werdegang erzählen. In unbefangener Atmosphäre sprachen wir zum Beispiel mit Lehrern, Programmiererinnen und Physikern und konnten ihnen unsere persönlichen Fragen stellen. Auch Dozenten von Hochschulen haben uns einzelne Studienfelder vorgestellt. So lernten wir unterschiedliche berufliche Möglichkeiten kennen und konnten uns in verschiedene Richtungen orientieren. Unsere Mentoren haben uns im Berufswahlprozess begleitet und ihre Erfahrungen an uns weitergegeben.

Dank des Studienkompass‘ habe ich mich selbstbewusst genug für ein Studium gefühlt. Ich entschied mich schließlich für Chemische Biologie. Auch zu Ausbildungen hatte ich mich vorher informiert, doch als Laborant oder Laborassistent wollte ich nicht arbeiten. Es gibt natürlich Mentees, die eine Ausbildung beginnen. Eben je nach Begabung und Interessensgebiet.

Unsere Mentoren haben uns dazu ermutigt, uns für ein Stipendium zu bewerben. Denn dabei zählen nicht nur gute Noten, sondern auch soziales Engagement und spezielles Interesse. Ich habe mich für das Deutschlandstipendium beworben und bekomme nun für das zweite Studienjahr an der Universität 300 Euro pro Monat – zusätzlich zum BAföG.