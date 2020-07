Bildungserfolg – unabhängig von der sozialen Herkunft

Neben zahlreichen privaten Organisationen gibt es in Deutschland 13 Begabtenförderungswerke des Bundes. Zu nennen ist hier beispielsweise die Hans-Böckler-Stiftung, das Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Stipendiatin Victoria Osarogiagbon Nosa hat als Erste in ihrer Familie ein Studium aufgenommen. Sie studiert im zweiten Semester Medien- und Kulturwissenschaft an der Universität Düsseldorf.

Für ihren Studienwunsch hat sie viel Zuspruch erhalten – von Lehrkräften, Berufsberatern und vor allem ihren Eltern: „Die Einstellung, dass ein Studium unmöglich ist, haben mir meine Eltern nicht vermittelt – im Gegenteil. Durch sie habe ich sehr viel emotionale Unterstützung erfahren, auch wenn sie mir ab einem gewissen Punkt in der Schule nicht mehr helfen konnten“, erzählt die Studentin.

Foto: privat

Victoria Osarogiagbon Nosa interessierte sich für Journalismus und machte ein Schülerpraktikum bei einer örtlichen Tageszeitung. „Das hat meinen Berufswunsch und die Richtung, in die es gehen sollte, konkretisiert“, berichtet die 19-Jährige. In der Oberstufe nahm sie schulische Angebote zur Studienorientierung wahr, zum Beispiel Messebesuche oder die wöchentliche Berufsberatung an der Schule. „Diese Angebote und persönliche Gespräche mit Familie, Bekannten und auch ehemaligen Mitschülern, die bereits ein Studium begonnen hatten, haben mir den Weg an die Uni geebnet“, findet die Studentin.

Durch den Kontakt zu ehemaligen Stipendiatinnen ist sie auf das breite Feld der Förder- und Stipendienprogramme aufmerksam geworden: „Auf solche Weise gefördert zu werden, empfinde ich als Privileg, und das hat mich schließlich dazu bewogen, mich zu informieren und zu bewerben.“ Das Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung bietet neben finanzieller Absicherung bis zum Ende der Regelstudienzeit auch ideelle Förderung. Bei der Teilnahme an Seminaren, Workshops oder Vorträgen erhalten die Stipendiaten unter anderem die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Victoria Osarogiagbon Nosa nimmt außerdem an einem Buddy-Programm an ihrer Universität teil, das speziell für Studierende aus Nichtakademiker-Haushalten gedacht ist. „Als persönliche Ansprechpartnerin habe ich eine ehemalige Studentin an meiner Seite, die an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet“, erzählt sie.