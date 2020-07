Mentoring- und Förderprogramme

Zielgruppe: Das Stipendium unterstützt Fachkräfte mit Berufsausbildung und Praxiserfahrung bei der Aufnahme eines ersten Hochschulstudiums.

Art der Förderung: Finanzielle Hilfe in Höhe von etwa 930 Euro monatlich im Vollzeitstudium oder jährlich 2.700 Euro in einem berufsbegleitenden Studiengang. Außerdem steht Teilnehmern eine ideelle Förderung in Form von Seminaren und regionalen Austauschgruppen zur Verfügung.

Bewerbung: Voraussetzungen sind der Abschluss einer Berufsausbildung mit einer sehr guten Leistung sowie Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren. In einem dreistufigen Auswahlverfahren füllst du zunächst eine Online-Bewerbung aus, anschließend folgt ein Online-Kompetenz-Check. Als dritter Punkt steht ein Auswahlgespräch vor Ort an, wo du Fragen zu bestimmten Kompetenzbereichen beantwortest. Das Auswahlverfahren dauert etwa ein Jahr.

Zahl der Geförderten: Derzeit profitieren etwa 4.500 Studierende von dem Stipendium.

sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium