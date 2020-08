Einfach mal mitmachen

Foto: privat

In die erste Runde ist Lorenzo Conti „ganz naiv“ reingegangen: „Ich habe mir gedacht: Versuchen kann man es immer, und dann sieht man ja, wie weit man kommt.“ Unterstützung erhielt er von seinem Vater, der ihm die Programmiersprache C beibrachte, außerdem hatte er einen engagierten Informatiklehrer. „Ich hatte nicht viel Erfahrung“, erzählt Lorenzo Conti. „Aber ich habe während des Wettbewerbs vieles gelernt – nach dem Prinzip Learning by doing.“

Der Wettbewerb ist so aufgebaut, dass Aufgaben vorgegeben werden, die man selbst zu Hause lösen muss. In dem Jahr, in dem Lorenzo Conti am Wettbewerb teilnahm, lautete die Aufgabe in der zweiten Runde: Mauern aus kleinen Einheiten bauen. Und zwar so hoch, aber auch so stabil wie möglich, sodass die Fugen zwischen den Einheiten niemals übereinander liegen. Über solch einer Aufgabe muss man schon mal ein oder zwei Monate grübeln, Ansätze ausprobieren, verwerfen oder optimieren. „Die zweite Runde war deutlich anspruchsvoller als die erste“, erinnert er sich. Doch er gab nicht auf, blieb dabei, investierte Zeit. Am Schluss war seine Mauer 70 Einheiten hoch. Und siehe da: Als er sich mit anderen Teilnehmer(inne)n austauschte, wurde ihm klar, dass er wohl ein richtig gutes Ergebnis erzielt hatte.