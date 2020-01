Schülerwettbewerbe – Steckbriefe

Die Wettbewerbe

Schülerwettbewerbe gibt es viele. Damit du nicht den Überblick verlierst, hat abi» eine Liste mit den wichtigsten Eckpunkten zu einigen davon zusammengestellt.

Jugend forscht

Zielsetzung: Förderung von MINT-Talenten

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 21 Jahren, Studierende bis zum zweiten Semester

Teilnahme: einzeln oder in Gruppen bis drei Personen

Kategorien: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik

Turnus: jährlich

Anmeldung: bis 30. November eines Jahres

Dauer: zwölf Monate (Juni bis Mai)

Ablauf: dreistufig: Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb

Aufgaben: Erarbeitung eines selbst gewählten Projektes, Einreichung einer schriftlichen Arbeit, Präsentation und Verteidigung beim Wettbewerb

Preise: Geldbeträge, Sachpreise, Praktika, Teilnahmen an anderen Wettbewerben oder Kongressen sowie Studienreisen

Organisation: Stiftung Jugend forscht e. V., Hamburg

www.jugend-forscht.de

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Zielsetzung: Förderung junger Leute, die gerne und gut mit Sprachen umgehen

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen, Auszubildende

Teilnahme: einzeln oder im Team

Kategorien: Team, Solo, Solo Plus, Team Beruf

Turnus: jährlich

Aufgaben: Je nach Kategorie drehen die Teilnehmer einen Film, konzipieren ein Spiel oder ein Theaterstück, erstellen ein Video in der Wettbewerbssprache und bearbeiten schriftliche Aufgaben.

Preise: Stipendien, Sprachreisen, Bücherpreise und Sprachzertifikate. Die besten Teams jedes Bundeslandes werden zum Sprachenfest eingeladen.

Organisation: Bildung & Begabung, Bonn

www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de

Internationale Chemie-Olympiade (IChO)

Zielsetzung: Begeisterung für und Interesse an Chemie wecken

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler bis 20 Jahre

Teilnahme: einzeln

Turnus: jährlich

Anmeldung: ab April des jeweiligen Jahres

Dauer: 16 Monate

Ablauf: vier Auswahlrunden: 1. Hausarbeit, 2. Klausur, 3. einwöchiges Auswahlseminar, 4. Endauswahl für Deutsche IChO-Mannschaft, danach zehntägige Olympiade im jeweiligen Gastland

Aufgaben: theoretische und praktische Chemie-Aufgaben

Preise: Sachpreise, Geldpreise, Praktika im In- und Ausland, Medaillen, Seminare, monatliches Stipendium für das zukünftige Studium

Organisation: IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel

wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/icho

Jugendwettbewerb Informatik

Zielsetzung: Das Interesse an Informatik und am Programmieren wecken, Talente aufspüren und fördern

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse

Teilnahme: einzeln oder in Teams, auch ganze Klassen

Turnus: jährlich

Anmeldung: ab 1. Dezember eines Jahres

Dauer: etwa 1 Jahr

Ablauf: drei Auswahlrunden, die 1. und 2. Runde findet online statt, die 3. Runde ist ein Hausaufgabenwettbewerb

Aufgaben: Lösen von einfachen aber auch anspruchsvollen Programmieraufgaben (Teilnahme auch ohne Vorkenntnisse möglich)

Preise: Urkunden, Geldpreise

Organisation: Geschäftsstelle Bundesweite Informatikwettbewerbe (BWINF), Bonn

bwinf.de

Jugend gründet

Zielsetzung: Förderung der Start-up-Kultur

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende, die noch kein Studium begonnen und die erste Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen haben

Teilnahme: einzeln oder in Teams bis fünf Personen

Turnus: jährlich

Anmeldung: Businessplanphase ab 1. September eines Jahres, Planspielphase ab dem 1. Februar des darauffolgenden Jahres

Dauer: etwa ein Jahr

Ablauf: dreistufiger bundesweiter Online-Wettbewerb, bestehend aus Businessplanphase, Planspielphase, Bundesfinale

Aufgaben: Erstellung eines Businessplanes, Gründung des Unternehmens, Teilnahme an Pitch-Events, Vorstellung des Projektes vor Jury

Preise: Reise ins Silicon Valley, Sachpreise, Firmenbesuche

Organisation: Steinbeis Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim (SIZ).

www.jugend-gruendet.de

Jugend musiziert

Zielsetzung: Förderung des musikalischen Nachwuchses

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Gesang und Orgel bis zum 27. Lebensjahr

Teilnahme: Solo, Gruppe

Turnus: jährlich

Anmeldung: 15. November eines Jahres

Dauer: etwa ein Jahr

Ablauf: Drei Phasen: Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb. Die Solo- und Ensemble-Kategorien wechseln in einem dreijährlichen Turnus.

Aufgaben: Vorspielen von Musikstücken aus unterschiedlichen Epochen

Preise: Geldpreise, Stipendien

Organisation: Deutscher Musikrat, Berlin

www.jugend-musiziert.org

Jugend debattiert

Zielsetzung: Förderung der Debattierkultur, Stärkung der Demokratie

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-12

Teilnahme: einzeln

Turnus: jährlich

Anmeldung: Voraussetzung ist, dass die Schule als Jugend debattiert-Schule registriert ist.

Dauer: etwa ein Jahr

Ablauf: mehrstufig: Schulebene, Regionalebene, Landesebene, Bundesebene

Aufgaben: Eröffnungsrunde, freie Aussprache, Schlussrunde

Preise: Rhetorik-Seminare, Aufnahme in das Alumniprogramm des Wettbewerbes

Organisation: Projektbüro Jugend debattiert, Frankfurt/M.

Schirmherrschaft: Bundespräsident

www.jugend-debattiert.de

Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Zielsetzung: Der Geschichtswettbewerb will bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte wecken, Selbstständigkeit fördern und Verantwortungsbewusstsein stärken

Zielgruppe: alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter 21 Jahren

Teilnahme: allein, in Gruppen oder mit der gesamten Klasse

Turnus: zweijährig

Anmeldung: nicht erforderlich, der nächste Wettbewerb startet am 1. September 2020

Dauer: sechs Monate

Ablauf: drei Auswahlrunden: Regionalebene, Landesebene, Bundesebene

Aufgabe: Erforschung eines regionalen Geschichtsthemas zu einem vorgegebenen Wettbewerbsthema. Die Beitragsform ist von den Teilnehmenden frei wählbar – schriftlicher Beitrag, Film, Hörspiel, Multimediapräsentation, Ausstellung, Spiel usw.

Preise: Geldpreise, Workshops, Seminare

Organisation: Körber-Stiftung, Hamburg

Schirmherrschaft: Bundespräsident

www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb

Internationale Physik-Olympiade (IPhO)

Zielsetzung: Förderung besonders interessierter und begabter Schülerinnen und Schüler im Fach Physik; Herstellen internationaler wissenschaftlicher Kontakte

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender und beruflicher Schulen bis 20 Jahre

Teilnahme: einzeln

Turnus: jährlich

Anmeldung: ab April des jeweiligen Jahres

Dauer: 16 Monate

Ablauf: vier Auswahlrunden: 1. Hausarbeit, 2. Klausur, 3. einwöchiges Auswahlseminar, 4. Endauswahl für Deutsche IBO-Mannschaft, danach zehntägige Olympiade im jeweiligen Gastland

Aufgaben: Lösen theoretischer und experimenteller Aufgaben unter Klausurbedingungen

Preise: Sachpreise, Geldpreise, Medaillen, Seminare

Organisation: IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel

wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ipho

Internationale Biologie-Olympiade (IBO)

Zielsetzung: Interessensförderung, biologisches Arbeiten und kreatives Denken beim Lösen biologischer und ökologischer Fragestellungen

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen bis 20 Jahre

Teilnahme: einzeln

Turnus: jährlich

Anmeldung: ab April des jeweiligen Jahres

Dauer: 16 Monate

Ablauf: vier Auswahlrunden: 1. Hausarbeit, 2. Klausur, 3. einwöchiges Auswahlseminar, 4. Endauswahl für Deutsche IPO-Mannschaft, danach zehntägige Olympiade im jeweiligen Gastland

Aufgaben: Lösen theoretischer und experimenteller biologischer Aufgaben unter Klausurbedingungen

Preise: Sachpreise, Geldpreise, Medaillen, Seminare, Teilnahme an der europäischen Science-Olympiade

Organisation: IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel

www.biologieolympiade.de

Wettbewerb Demokratisch Handeln

Zielsetzung: Engagement für Demokratie bei Schülerinnen und Schülern fördern

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler aller allgemeinbildenden Schulen in Deutschland

Teilnahme: alleine, in Gruppen oder in einem Team mit Lehrer/innen, Jugendarbeiter/innen oder Eltern

Turnus: jährlich

Anmeldung: Einsendeschluss: 30. November eines Jahres

Ablauf: Einsendewettbewerb, ab Frühsommer des Folgejahres werden etwa 50 Projekte zur Teilnahme an der „Lernstatt Demokratie“ ausgewählt

Aufgabe: Erarbeitung eines Projektes für demokratische Prozesse in der Gemeinde, in der Schule, in Jugendeinrichtungen etc.

Preise: Einladung zur „Lernstatt Demokratie“ mit öffentlicher Ausstellung der eingeladenen Projekte, Fortbildungsveranstaltung, Workshops, öffentlicher Auszeichnung der Teilnehmer sowie Gesprächsrunden mit Politikern

Organisation: Förderverein Demokratisch Handeln, Jena

www.demokratisch-handeln.de