Schritt für Schritt zum Wunschstudium

Für zulassungsfreie Studiengänge kann man sich oft noch bis kurz vor Studienbeginn ohne Bewerbung einschreiben. Jedoch erfolgt auch hier die Zulassung teilweise über das Dialogorientiere Serviceverfahren oder man muss sich vor der Immatrikulation zumindest formal bewerben. Über eventuelle Fristen sollte man sich also auch bei zulassungsfreien Studiengängen informieren. „Die Immatrikulation erfolgt in der Regel online über ein Formular. Der Antrag wird ausgedruckt, unterschrieben und zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an die Hochschule geschickt“, erklärt Klaus Arnold. Manchmal müssen die Unterlagen jedoch persönlich bei der Hochschule vorbeigebracht werden.

Lennart Mack meldete sich für seine Bewerbung für das DoSV an. Zwölf Studienwünsche können Bewerber angeben – ein Angebot, das Lennart Mack gerne wahrnahm. „Ich hatte ein gutes Abi, aber kein überragendes – ich wollte alle Chancen nutzen.“ Klaus Arnold kann das nur empfehlen: „Man weiß vorher nie, wie groß die Konkurrenz sein wird, denn der NC steht immer erst im Nachhinein fest.“ Für Bewerber, die Angst haben, am NC zu scheitern, hat er einen Tipp: „Besser ist es, nicht nur den Wunschstudiengang anzugeben! Eventuell ist die Zulassung zu einem verwandten Studiengang mit ähnlichen Modulen weniger schwierig. So hat man die Option, später noch zu wechseln. Das gleiche gilt für den Studienort.“

Lennart Mack brachte seine Studienwünsche in eine bestimmte Reihenfolge. Ganz oben auf seiner Prioritätenliste stand Berlin, gefolgt von Hamburg und Leipzig.