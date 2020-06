Entscheidungshilfe bei der MINT-Studienwahl

Insgesamt habe ich in den zwei Semestern sehr viel ausprobiert: Astrophysik, Meteorologie, Mathe, Informatik und noch eine Menge andere Fächer. Diese habe ich größtenteils sogar mit Prüfungen abgeschlossen. Nach und nach habe ich aussortiert, was mir nicht gefällt. Am meisten Spaß gemacht haben mir definitiv die Projektlabore, in denen man in Kleingruppen ein selbstgewähltes Thema bearbeitet. Manche haben einen Roboter gebaut, ein Programm geschrieben oder wie ich im Umweltlabor Emissionsmessungen durchgeführt und ausgewertet.

Am Ende stand ich vor der Entscheidung Biologie oder Technischer Umweltschutz. Um noch etwas mehr Zeit für die Entscheidung zu haben, habe ich mich für Biologie eingeschrieben und eine Nebenhörerschaft für Technischen Umweltschutz belegt. Nach dem ersten Semester war ich dann endgültig sicher.

Der Studienstart war durch die Erfahrungen im Vorstudium sehr angenehm. Ich wusste, wo sich welche Gebäude befinden, wie ich meinen Stundenplan zusammenstelle und habe mich an der Uni schon etwas heimischer gefühlt. Ich konnte mir vorher gar nicht vorstellen, wie so ein Studium abläuft, was man da drei oder – wenn man einen Master dranhängt – fünf Jahre lang eigentlich macht. Das konnte ich während der zwei Semester herausfinden.

Hinweis zu Auswirkungen durch die Corona-Pandemie: Aufgrund der aktuellen Situation findet das Programm des Orientierungsstudiums MINTgrün derzeit online statt.