Erst ausprobieren, dann durchstarten

Foto: Ralf Schuster

Dr. Jonas Neubert, Leiter der Zentralen Studienberatung an der BTU Cottbus-Senftenberg, hält ein Orientierungsstudium für eine gute Möglichkeit, durch konkretes Austesten verschiedener Studiengänge eine gelungene Studienentscheidung zu treffen. „Grundsätzlich eignet sich ein Orientierungsstudium für alle Studieninteressierten, die sich noch nicht für einen spezifischen Studiengang entscheiden können oder möchten. Zum Beispiel, weil noch Unsicherheit über die eigenen Fähigkeiten und Interessen besteht oder auch, weil man zwischen konkreten Optionen schwankt“, sagt der Diplom-Psychologe.

Auch im Hinblick aufs Studieren allgemein und das Studentenleben kann ein Orientierungsstudium einen „sanfteren“ Einstieg bieten. „Meist ist der Start ins Studium mit einer großen Menge neuer Anforderungen und Unsicherheiten verbunden. Zum Beispiel müssen Studienanfänger herausfinden, wie sie mit der neuen Freiheit in der Arbeits- und Zeitgestaltung umgehen, ihren eigenen Stundenplan zusammenstellen oder – ganz generell – wie sie in einer neuen Stadt und Umgebung zurechtkommen“, sagt Jonas Neubert.

Die Befürchtung, durch ein Orientierungsstudium gehe Zeit auf dem Weg in den Beruf verloren, hält der Experte für unbegründet. „Es kommt natürlich darauf an, wie man die Zeit nutzt. In der Studienberatung bekomme ich den Eindruck, dass es den allermeisten Studierenden im Orientierungsstudium sehr wohl gelingt, große Schritte in Richtung einer soliden Entscheidung zu gehen.“

Ebenso eignet sich das „Studium generale“, Universitätsluft zu schnuppern. Viele Hochschulen bieten hierunter eine Reihe regulärer Lehrveranstaltungen öffentlich an. Gedacht ist das Angebot nicht nur für Studierende, die einen Blick über den Tellerrand des eigenen Studienfachs werfen möchten, sondern auch für Externe. „Hier erhalte ich Einblicke in die tatsächlichen Inhalte eines Studiengangs. Das kann für die Studienentscheidung sehr hilfreich sein“, sagt Jonas Neubert. „Ob Orientierungsstudium oder ‚Studium generale‘ – in jedem Fall sollte ich Kurse wählen, die mich inhaltlich ansprechen! Die vielen Möglichkeiten sind ja gerade das Tolle an der Hochschule.“