Erstmal einen Überblick verschaffen

Im Fach Projektmanagement, das speziell für die Teilnehmer des Orientierungssemesters angeboten wird, hatten wir die Aufgabe, gemeinsam drei Ausflüge zu organisieren, die zur Studienorientierung beitragen. Wir waren auf der weltgrößten Baumaschinenmesse in München, haben uns die Tunnelbaustelle von Stuttgart 21 am Ulmer Hauptbahnhof angesehen und konnten die Werkshallen von Airbus in Bremen und die deutsche Seenotrettung in Bremerhaven besuchen.

Während des ganzen Orientierungssemesters reflektiert man seine eigenen Ziele und Interessen regelmäßig anhand von Online-Fragebögen. Die Mentoren haben immer ein offenes Ohr, zeigen einem den Campus oder essen mit einem in der Mensa zu Mittag. Inzwischen bin ich selbst Mentor für die neuen Teilnehmer des Programms.

Es gibt eine eigene Mathe-Vorlesung für die OSKARs, die verpflichtend ist und dreimal die Woche stattfindet. Das war schon anstrengend. Wenn man am Ende die Prüfung besteht, kann man sich die Teilnahme fürs anschließende Studium anrechnen lassen. Wer außerdem noch acht weitere Credit Points in überfachlichen Modulen wie Projektmanagement holt, hat die Garantie auf einen Studienplatz in einem der teilnehmenden Studiengänge. Klappt das nicht, bewirbt man sich halt ganz normal.