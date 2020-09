Gut beraten an der Hochschule

Foto: Kay Herschelmann

Stoßen die Mitarbeiter*innen der Zentralen Studienberatung an ihre Grenzen, verweisen sie die Ratsuchenden an andere Beratungseinrichtungen weiter (siehe hierzu die Übersicht „Beratungsangebote an der Hochschule“, der Beitrag wird verlinkt). Wenn ein*e Student*in etwa Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Studiums hat, empfiehlt die Studienberaterin, sich an das örtliche Studierendenwerk zu wenden. Diese Einrichtungen halten unabhängig von den Beratungsstellen der Hochschule eigene Unterstützungsangebote bereit, vor allem in der Sozialberatung. Darüber hinaus bieten die Studierendenwerke auch psychologische Beratungen an. Und teilweise finden die Studierenden hier spezielle Anlaufstellen, etwa zu den Themen „Studieren mit Kind“ (siehe hierzu die Reportage „Nicht allein mit dem Kind an der Uni“, verlinkt wird der Beitrag) beziehungsweise „Studieren mit Behinderungen oder chronischer Krankheit“.

Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk erklärt: „Unsere Berater und Beraterinnen lotsen durch den Dschungel rechtlicher und behördlicher Regelungen, unterstützen bei der Planung des Studiums und informieren über mögliche Finanzierungsquellen. Auch bei psychischen Problemen sind wir für die Studierenden da.“