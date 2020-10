„Ein Wechsel ist definitiv kein Weltuntergang“

Der formale Wechsel des Studienfachs verlief problemlos. „Ich habe mich auf dem üblichen Weg beworben und konnte mich nach der Zusage im Immatrikulationsbüro einschreiben – das dauerte zwei Minuten.“ Da sie in den ersten zwei Semestern ihres Soziologiestudiums nicht viele Klausuren geschrieben hatte, konnte sie sich keine Leistungen für das BWL-Studium anrechnen lassen. Anspruch auf Kindergeld hat Ceyda O. weiterhin, da zwischen Studienabbruch und Studienstart keine Pause lag und sie die Altersgrenze von 25 noch nicht überschritten hat. BAföG kann die Studentin weiterbeziehen, da der Studienwechsel vor Beginn des vierten Fachsemesters stattfand.

Der Start ins neue Studium fühlte sich für sie anders an als beim ersten Mal. „Natürlich war auch diesmal alles neu, aber ich hatte von Anfang an ein besseres Bauchgefühl. Diesmal habe ich mich direkt in der Fachschaft engagiert, um schnell Anschluss zu finden und dort sehr gute Freunde kennengelernt“, berichtet die Bachelorstudentin, die sich mittlerweile im sechsten Semester befindet.

Die Semester vor dem Studienwechsel empfindet sie nicht als vergeudete Zeit: „Währenddessen habe ich viel über mich und das Studieren gelernt. Zum Beispiel, dass es normal ist, dass man auch mal durch eine Klausur fällt. Oder dass es nicht darauf ankommt, unbedingt in der Regelstudienzeit fertig zu werden“, sagt Ceyda O. Sie weiß heute, dass ein Wechsel definitiv kein Weltuntergang ist.

„Im Gegenteil: Es zeugt von Mut, wenn Menschen sich dazu entscheiden, einen anderen Weg als ursprünglich geplant zu gehen.“ Angst vor negativen Reaktionen potenzieller Arbeitgeber hat sie keine. „Solange man die Entscheidung begründen kann und dahintersteht, zeigt man einem Arbeitgeber damit, dass man weiß, was man will.“