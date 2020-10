Studienwechsel

Den Studienwechsel als Neustart nutzen

Falsche Erwartungen, zu hohe Anforderungen, unsichere Zukunftsperspektiven: Gründe für einen Studienwechsel gibt es viele. abi» hat mit Annkatrin Buchen von der Zentralen Studienberatung der Universität Paderborn darüber gesprochen, was man beachten sollte, wenn man sich für einen Wechsel des Studiengangs oder -fachs entscheidet.

Foto: Katharina Kemme

abi» Wie sollten Studierende, die ihr Studienfach oder ihren Studiengang wechseln wollen, vorgehen?

Annkatrin Buchen: Sie sollten sich auf jeden Fall mit den Gründen für ihre Unzufriedenheit und den Zweifeln am aktuellen Studienfach auseinandersetzen. Dies kann allein, im Gespräch mit Freunden oder den Eltern geschehen. Es gibt auch Reflexionshilfen wie dem SRT (Self-Reflection-Tool für Studierende, https://studienzweifler.com/srt-fuer-studierende/). Darüber hinaus sind die Zentrale Studienberatung oder die Fachstudienberatungen wichtige Anlaufstellen.

abi» Was kann bei der erneuten Entscheidungsfindung helfen?

Foto: Cinderella Welz

Annkatrin Buchen: In das neue Studienfach sollte man vor einem möglichen Wechsel unbedingt hineinschnuppern. Jede Hochschule hat dafür Angebote, zu denen man sich ebenfalls bei der Zentralen Studienberatung informieren kann. Man sollte einen Blick in den Studienverlaufsplan bzw. die Prüfungsordnung werfen, um einschätzen zu können, welche Themen und Schwerpunkte einen im neuen Studiengang erwarten. Das kann man auch mit Hilfe von Tests, die wie eine Art Checkliste aufgebaut sind, überprüfen. Die meisten Hochschulen haben mittlerweile solche Online-Self-Assessments (OSA) für ihre Studiengänge konzipiert.

abi» Welche formellen Vorgaben gibt es bei einem Wechsel zu beachten?

Annkatrin Buchen: Wichtige Fragen dabei können zum Beispiel sein, ob das angestrebte Fach zulassungsbeschränkt ist, welche sonstigen Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden müssen, welche Fristen für die Bewerbung bzw. Einschreibung zu beachten sind, ob das angestrebte Studienfach überhaupt zum nächsten Semester angeboten wird (einige Studiengänge starten nur zum Wintersemester) und wo man den Wechsel anmelden muss. Meistens geht das online.

abi» Welche organisatorischen Aspekte sollte man außerdem im Blick haben?

Annkatrin Buchen: Klären sollte man auf jeden Fall, ob Studienleistungen aus dem ersten Studienfach im neuen Fach angerechnet werden können und ob man dementsprechend ggf. in ein höheres Fachsemester eingestuft werden kann. Dies prüft und entscheidet der zuständige Fachbereich des angestrebten Studiengangs.

abi» Bleibt der BAföG-Anspruch bei einem Studienwechsel bestehen?

Annkatrin Buchen: Um weiterhin durch das BAföG gefördert werden zu können, sollte ein erstmaliger Studienfachwechsel möglichst bis zum Ende des zweiten Fachsemesters erfolgen. Spätere Wechsel sind im Einzelfall mit Begründung möglich, sollten aber auf jeden Fall individuell mit dem BAföG-Amt besprochen werden. Wenn man an eine Hochschule wechselt, muss man prüfen, welches BAföG-Amt zuständig ist. Auch bei den meisten Stipendien gelten diese Regelungen.

abi» Was muss beachtet werden, wenn die Hochschule gewechselt wird?

Annkatrin Buchen: Studiengänge, die den gleichen oder einen ähnlichen Namen haben, können an verschiedenen Hochschulen unterschiedlich aufgebaut sein. Es lohnt sich also, genau zu prüfen, welcher Studienverlauf, welche Schwerpunkte oder Vertiefungsmöglichkeiten einen in dem neuen Studienfach an der zukünftigen Hochschule erwarten würden. Wichtig ist auch, dass die aufnehmende Hochschule die Anrechnung der erbrachten Prüfungsleistungen prüft und vornimmt. Man sollte sich also an der zukünftigen Hochschule sowohl zu Anrechnungsfragen als auch zu Bewerbungs- bzw. Einschreibebedingungen beraten lassen.

abi» Wie kann man die zunächst vielleicht negativen Erfahrungen für einen positiven Wandel nutzen?

Annkatrin Buchen: Idealerweise hat man nach dem Wechsel in den neuen Studiengang ein Fach gefunden, was einem deutlich mehr Spaß macht. Die Aufnahme eines neuen Studiengangs oder sogar der Wechsel an eine neue Hochschule kann auch in Bezug auf das studentische Leben außerhalb der Vorlesungen und Seminare als Neustart genutzt werden. Vielleicht möchte man sich in der Fachschaft des neuen Studiengangs engagieren oder findet andere studentische Initiativen oder Vereine, in denen man neben dem Studium seine Fähigkeiten einbringen und erweitern kann.

Weitere Informationen studienwahl.de Infoportal der Bundesagentur für Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung. Im finder kannst du nach Studiengängen in ganz Deutschland suchen studienwahl.de Deutsches Studentenwerk Die Studentenwerke der Hochschulen vor Ort bieten sowohl Beratung zur Studienfinanzierung als auch psychologische Beratung, wenn man zum Beispiel vor der Entscheidung eines Studienwechsels oder -abbruchs steht studentenwerke.de Hochschulrektorenkonferenz Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland www.hrk.de