Tipps fürs digitale Lernen

Um das E-Learning von zu Hause aus möglichst erfolgreich zu gestalten, ist es Maria Bannert zufolge von Vorteil, sich zuerst einen Überblick über den Lerninhalt und die Aufgaben zu verschaffen und abzuklären, was man davon schon weiß. Danach können Studierende ihre Lernziele festlegen (Was will ich bis wann gelernt haben?) und einen Tages- und Wochenplan erstellen (Was lerne ich wann und wie?). „Dabei ist zu beachten, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt, sondern das Lernthema in kleinere Lerneinheiten aufteilt und das Lernpensum langsam aber stetig steigert. Pausen sollte man dabei auch nicht vergessen!“, erklärt die E-Learning-Expertin.

Statt die Lernmaterialien nur schnell zu überfliegen, sollten relevante Inhalte konzentriert bearbeitet werden. „Es ist wesentlich effektiver, das Lernmaterial kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls mit Kommilitonen zu diskutieren.“ Dabei hilft es, Wichtiges zu unterstreichen und schriftlich zusammenzufassen. „Das Gelernte in eigenen Worten zu formulieren, zeigt einem recht schnell, ob man das Thema verstanden hat.“

Nach dem Lernen – das kann am Ende des Vormittages, des Tages oder der Woche sein – ist es wichtig, zu überprüfen, ob die gesetzten Lernziele tatsächlich erreicht wurden. Außerdem sollten Studierende prüfen, ob sie alle Lernaufgaben korrekt bearbeitet haben und Lernfragen beantworten können. „Es kann sein, dass einige Stellen in den Unterlagen erneut durchgearbeitet werden müssen. Dafür sollte man unbedingt einen zeitlichen Puffer einplanen“, rät Maria Bannert.