Auf dem virtuellen Campus

Am ersten Tag nahm Sebastian Schroth bereits an einer Vorlesung und zwei Seminaren teil. Der Dozent hatte die Links für die Zoom-Konferenzen per E-Mail geschickt. Damit konnten die Studierenden in den Konferenzraum eintreten. „In der Vorlesung waren rund 80 Kommilitonen zugeschaltet, in den Seminaren um die 30“, erzählt er. Trotz der großen Anzahl an Köpfen liefen die Konferenzen geordnet ab. „Wer nicht spricht, schaltet sein Mikro auf stumm“, erklärt er. Technisch lief alles einwandfrei, nur eine dynamische Diskussion hat er an der einen oder anderen Stelle vermisst. „Das funktioniert nur bedingt. Melden sich nämlich viele gleichzeitig zu Wort, leidet die Audioqualität und man verliert schnell den Faden.“

Sebastian Schroth, der in einer WG in Erlangen wohnt, fand es durchaus angenehm, sich für die Veranstaltungen bequem an seinen Schreibtisch setzen zu können. „Klar, der Austausch mit Kommilitonen vor und nach den Kursen fehlt, überhaupt die physische Komponente“, sagt er. Mit seinen Dozenten steht Sebastian Schroth per E-Mail in Kontakt. „Das war bereits vor Corona mein Mittel der Wahl, wobei nun auch Sprechstunden über Zoom angeboten werden“, weiß er.