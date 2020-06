Zwischen Hörsaal und Kinderzimmer

„Für Alleinerziehende ist es trotz aller Unterstützung sehr schwierig, Elternschaft und Studium zu vereinbaren“, sagt Isabelle Kappus, Leiterin der Servicestelle „Familienfreundliches Studium“ des Deutschen Studentenwerks. Ihre Einrichtung unterstützt studentische Eltern mit familienfreundlichen Leistungen. „Wir wollen mit unseren Angeboten einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten“, fasst die Beraterin zusammen. Rund 130.000 Studierende in Deutschland sind Eltern. „Durchschnittlich sind diese Studierenden 35 Jahre alt, also etwas älter als Alina Baeskow.“

Die deutschen Studentenwerke betreiben bundesweit 212 Kitas mit mehr als 9.000 Plätzen für Kinder bis zu sechs Jahren. „Sie bieten auch flexible Kinderbetreuung in Randzeiten an, beispielsweise wenn Studierende abends noch Lehrveranstaltungen besuchen müssen.“ Familienfreundliche Wohnungen stellen die Studentenwerke ebenfalls zur Verfügung, in Mensen gibt es kostenloses oder vergünstigtes Essen für die Kinder, Spielecken, Still- und Wickelmöglichkeiten. An manchen Standorten gibt es zur Geburt des Kindes ein Begrüßungspaket mit Geld für die Babyausstattung. Außerdem organisieren einige Studentenwerke Elternstammtische und Eltern-Kind-Spielgruppen für den Austausch.

Bei der Sozialberatung bekommen werdende oder junge Eltern Rat zu finanziellen Fragen oder dazu, wie sie die neue Situation managen können. „Auch die Hochschulen helfen den Studierenden mit Kind: Erste Anlaufstelle hierfür ist das Familienbüro oder eine vergleichbare Einrichtung“, sagt Isabelle Kappus. „Hier werden die Studierenden beraten, inwiefern ihnen die Hochschule bei der Studienorganisation entgegenkommen kann – mit einem Urlaubssemester, der Umstellung auf ein Teilzeitstudium oder der Verschiebung von Prüfungen.“ Als dritten Pfeiler zur Unterstützung nennt die Expertin staatliche Finanzhilfen wie Elterngeld, Kindergeld, Kinderbetreuungszuschläge zum BAföG oder Unterhaltsvorschuss. Auch Wohngeld zu beantragen, kann eine Option sein.

Eine mentale Unterstützung könne darüber hinaus der Austausch mit Kommilitonen in der gleichen Situation sein. Das Leben Studierender mit Kind unterscheide sich grundlegend von dem ihrer „Kollegen“ ohne Kinder. Daher sei es eine gute Idee, sich zu vernetzen und gegenseitig praktisch zu unterstützen, aber auch einfach mal darüber zu reden, wie das Studium mit Kind ist.