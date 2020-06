„Meine Erwartungen wurden übertroffen“

Foto: privat

Aktuell befindet er sich im sechsten und letzten Semester und hat kürzlich das zweite Praxissemester beendet – im Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) in Bonn. „Dort erhält man Hintergrundwissen zum politischen Geschehen, so dass man Sachverhalte ganz anders wahrnimmt als der Normalbürger“ sagt Mark Voißel. Das Vorurteil, dass die Arbeit in einem Ministerium trocken und langweilig ist, kann er nicht bestätigen. „Es gibt dort viele spannende Tätigkeiten, besonders während eines Studiums, wenn man in alle möglichen Bereiche reinschnuppern kann.“

In besonderer Erinnerung geblieben ist ihm das jährlich stattfindende Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), eine internationale Konferenz zu agrar- und ernährungspolitischen Fragen. „Die ganze Veranstaltung wird vom BMEL organisiert.“ Als freiwillige Delegationsbetreuer gesucht wurden, meldete er sich. „Meine Aufgabe war es, die Delegation der Mongolei zu betreuen. Das waren sehr freundliche und zuvorkommende Menschen.“

Abgesehen von Ereignissen wie diesem erledigte Mark Voißel im Ministerium vor allem Büroarbeit. Er organisierte beispielsweise Sitzungen, reservierte dafür nötige Säle, bestellte die Getränke und fertigte nach jeder Sitzung ein Protokoll an, um die Sachverhalte für alle Teilnehmer festzuhalten. Und er war für die Bearbeitung von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zuständig, das den Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen regelt – sprach also mit Journalisten und Bürgern und gewährte ihnen Einsicht in Akten. Mit Bundesministerin Julia Klöckner hatte er während der insgesamt sechs Monate nur ein einziges Mal zu tun, nämlich während der GFFA, als sich seine Begleiter für ein gemeinsames Foto mit ihr aufstellten.