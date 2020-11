Vom Modellbau in die Wirklichkeit

Foto: Andreas Prein

Die Entscheidung hierfür traf er beim Hochschulinformationstag der Fachhochschule (FH) Aachen. Nach der Einführungsvorlesung im Fach Schienenfahrzeugtechnik kam der frisch gebackene Abiturient in der Mensa mit Raphael Pfaff in Gespräch – dem Professor für Schienenfahrzeugtechnik im Fachbereich Maschinenbau und Mechatronik der FH. Bald darauf hatte Jonas Mertens ein dreiwöchiges Praktikum absolviert, was eine Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist. Von der Rurtalbahn GmbH mit Sitz in Düren erhielt er schließlich die Zusage, dort als Dualer Student in den Beruf starten.

„Anders als bei Fächern wie Maschinenbau oder Mechatronik, konnte ich mir konkret etwas unter Schienenfahrzeugtechnik vorstellen“, sagt Jonas Mertens. Das duale Ingenieursstudium bezeichnet er als für ihn passenden Mittelweg: „Eine Ausbildung allein hätte mir nicht ausgereicht. Ein reines Studium wäre mir zu theoretisch gewesen.“

Inzwischen befindet er sich im dritten von insgesamt neun Semestern des Studiengangs und macht gleichzeitig eine Ausbildung zum Mechatroniker. Im Betrieb „schraube ich an den Schienenfahrzeugen, die Kunden zur Wartung bringen“, erzählt er und resümiert: „Es gibt Aufgaben, die sich wiederholen, es passiert aber auch immer etwas Neues.“