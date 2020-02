abi» Quiz

Der Waffelverkauf

Betriebswirtschaftslehre (BWL) ist nach wie vor einer der beliebtesten Studiengänge in Deutschland. Bereits im ersten Semester werden die Studierenden von Begriffen wie Einkauf, Logistik oder Umsatz überschüttet. Im Quiz möchten wir euch Grundbegriffe der BWL an einem Beispiel näher bringen. Stell dir also vor, du organisierst mit deinen Freunden einen Waffelstand auf eurem Schulfest und stell dich unseren Fragen!

Hinweis:

Javascript ist in deinem Browser deaktiviert.

Einige interaktive Elemente können daher nicht dargestellt werden.

Um alle Inhalte anzeigen zu können, aktiviere bitte Javascript in den Browsereinstellungen.