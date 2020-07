Ingenieure im digitalen Wandel

Fakt ist: An Industrie 4.0, also der intelligenten Vernetzung von Produktentwicklung, Produktion, Logistik und dem Kunden, kommt früher oder später kein Unternehmen vorbei. Intelligent vernetzte Maschinen nehmen nach und nach immer mehr Teile der Produktion ein. Dennoch wird der Faktor Mensch auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, wenn auch eine veränderte. Was das für die Anforderungen an angehende Ingenieure im Maschinen- und Anlagenbau bedeutet, erklärt Dr. Franziska Seimys vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): „Sie sollten in Prozessen und Systemen denken können.“ Zum einen müssten sie laut der Expertin den Überblick über den Gesamtprozess behalten, also wie die Schritte in Arbeitsabläufen geordnet sein müssen, „zum anderen braucht es ein systemisches Verständnis davon, wie einzelne Komponenten in größere Zusammenhänge eingebettet sind und wie sie sich wechselseitig beeinflussen.“ Nötig seien auch überfachliche Kompetenzen an den Schnittstellen: Ingenieure müssen über ihr technisches Know-how hinaus ein Grundverständnis für IT, Data Science und Datensicherheit haben. Auch Teamarbeit sowie Kommunikationsfähigkeit über das eigene Fachgebiet hinaus seien der Expertin zufolge zunehmend wichtig.