Studiengänge mit Geschichte

Von Ägyptologie bis Orientalistik: Die Auswahl an Studienfächern im Bereich Geschichte ist groß. abi» stellt beispielhaft einige vor.

Geschichtswissenschaften

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem Grundlagenwissen in Alter Geschichte, Mittelalterlicher Geschichte, Neuerer Geschichte und Neuester Geschichte

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: Denkmalschutzeinrichtungen und Museen, Verlage, Institutionen der Erwachsenenbildung, Bibliotheken, Archive oder Dokumentationsabteilungen, Kommunikations-, Werbe- oder PR-Agenturen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Geschichte auf Lehramt

Studieninhalte: Im Lehramtsstudium werden nicht nur die wissenschaftlichen Grundlagen in Alter Geschichte, Mittelalterlicher Geschichte, Neuerer und Neuester Geschichte vermittelt, man lernt im Rahmen des Fachs Bildungswissenschaften/Pädagogik auch, dieses Wissen Schüler*innen zu vermitteln.

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: weiterführende Schulen wie Gymnasien, Haupt-, Real- und Gesamtschulen

Ägyptologie

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem Grundlagenwissen in altägyptischer Kultur, Geschichte und Sprache

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: archäologische Ausgrabungen, Redaktion, Journalismus, Lektorat, Ausstellungsmanagement und -planung

Altertumswissenschaften

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem Grundlagenwissen in indoeuropäischen Sprachen, Archäologie, alter Geschichte sowie in kulturellen Aspekten Europas von der Frühzeit bis zum Ende der Antike

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: Ausstellungsmanagement, -planung, archäologische Ausgrabungen, Erwachsenenbildung oder Kunst-, Kulturmanagement

Archäologie

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem Grundlagenwissen in den Methoden und Theorien archäologischer Forschung im europäischen und vorderasiatischen Raum

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: archäologische Ausgrabungen, Ausstellungsmanagement und -planung oder Erwachsenenbildung

Orientalistik

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem Grundlagenwissen über die Geschichte der islamischen Welt, die Religionen des Orients, die orientalischen Sprachen sowie ihre Literaturen

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: in der Medienwirtschaft, in Kommunikations- und Übersetzungsagenturen, in Bildungs- und Beratungseinrichtungen, im Tourismus, an Hochschulen und Forschungsinstituten

Kunstgeschichte

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem und praktischem Grundlagenwissen über Architektur, Skulptur und Bildkunstwerke aus verschiedenen Epochen

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: Museen und Denkmalschutzeinrichtungen; Bibliotheken, Archive oder Dokumentationsabteilungen; Kunstgalerien, Auktionshäuser oder Kunstvereine; Institutionen der Erwachsenenbildung, Kunstversicherungen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Museologie/Museumskunde

Studieninhalte: Vermittlung von wissenschaftlichem und praktischem Grundlagenwissen in Kunstgeschichte, Geschichtswissenschaft, Ethnologie und Volkskunde sowie Dokumentation, Sammlungsbetreuung, Ausstellungsmanagement und Museumspädagogik

Mögliche Einsatzbereiche/Arbeitgeber: Ausstellungsmanagement, -planung, Kunst-, Kulturmanagement oder Medien-, Kulturpädagogik

