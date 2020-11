Zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff

Ein großes Einsatzgebiet finden Absolvent*innen der verschiedenen Studiengänge aber auch im Inland, etwa bei Behörden und kommunalen Einrichtungen wie dem Wasserwirtschaftsamt oder dem entsprechenden Landesamt, das sich mit Gewässerschutz beschäftigt. „Bei Kommunen geht es beispielsweise um den Bereich Grundwasserschutz. Ingenieure und Ingenieurinnen mit Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft dagegen werden in Bau- oder Planungsunternehmen angestellt, die Ingenieurleistungen im Bereich Tief- und Wasserbau erbringen. In Umweltlaboren wird Wasseranalytik durchgeführt und bei Energieerzeugern, die in Richtung Erneuerbare Energien arbeiteten, zum Beispiel Wasserkraftwerken, werden etwa Maschinenbauingenieure mit dem Schwerpunkt Wasserkraft fündig“, weiß die Berufsberaterin.

Claudia Suttner von der Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit, ergänzt: „Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Wasser- und Abwasserwirtschaft hat seit 2013 leicht zugenommen, im Jahr 2019 waren es 39.000 Personen, der Anteil an Akademikern liegt insgesamt bei rund neun Prozent.“ Im Kultur- und Wasserbau und in der Wasserwirtschaft ist der Anteil deutlich höher. In diesen Bereichen arbeiten vor allem Wasserbauingenieur*innen und Wasserwirtschaftsingenieur*innen. „Insgesamt ist das Berufsfeld recht klein“, weiß die Arbeitsmarktexpertin. Entsprechend klein sei auch das Stellenangebot. „Für Experten in diesem Bereich waren 2019 etwa 150 Stellen gemeldet – die Zahl ist aber in den vergangenen Jahren angestiegen.“