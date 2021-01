Bäume erhalten

Besonders der große Praxisanteil im Studium und die renommierten Dozent*innen sprachen Max Unterberger an. „Die ersten beiden Semester sind aber erstmal ganz schön hart, weil hier sehr viel Theorie gelernt werden muss“, berichtet er. Naturwissenschaften, Bodenkunde, Klimatologie, Botanik, chemische und physikalische Grundlagen, die man verstanden haben muss: „Das sind Voraussetzungen für spätere Seminare und Übungen – da muss man sich durchbeißen.“ Zusätzlich absolvieren die Studierenden Lehrveranstaltungen in Recht, BWL und Rechnungswesen, Kommunikation und Arbeitslehre.

Ab dem dritten Semester kommt mehr Praxis dazu. Im Studienplan stehen dann Themen wie „Baumkontrolle und Verkehrssicherheit“ oder „Produktion und Pflanzung von Gehölzen“. Max Unterberger interessiert sich für sogenannte GIS-Programme, also Geographische Informationssysteme, die Bestandteil mehrerer Module sind. „Wir haben damit zum Beispiel eine Biotop-Kartierung durchgeführt, den ökologischen Wert von Habitaten bestimmt und verschiedene Szenarien durchgespielt.“ In Wahlpflichtmodulen können sich die Studierenden etwa mit Baumkatastern, mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners oder mit Obstbaumpflege beschäftigen. Außerhalb des Curriculums bietet die Hochschule Zusatzkurse für den Umgang mit der Motorsäge und in Seilklettertechnik an.

Im fünften Semester des Arboristik-Studiums ist ein dreimonatiges Praktikum vorgeschrieben. Das absolviert Max Unterberger gerade in Österreich bei einem Unternehmen, das Sachverständigen-Gutachten erstellt, Baumkontrollen durchführt, bei Vergabeverfahren berät, Schulungen und Seminare anbietet. Praktische Erfahrung hat der angehende Arborist schon vor seinem Studium reichlich gesammelt. Für ihn sehr wichtig: „Sonst kann man später schlecht eine Führungsposition in einer Kommune oder einem Betrieb übernehmen, wo man Baumpflegern mit 35 Jahren Berufserfahrung Anweisungen geben soll.“