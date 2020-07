Menschen eine Perspektive geben

Damals, so berichtet Studiengangsleiterin und Professorin Katrin Luise Läzer, kamen an der Hochschule Darmstadt circa 1.000 Studienbewerber auf 17 Studienplätze. Anna Schorr hatte vom dem enormen Interesse am Studiengang gehört und sich entsprechend geringe Chancen ausgerechnet. Aus Frankfurt bekam sie eine Absage, Zusagen indes für den Freiwilligendienst und aus Darmstadt für den Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit Plus – Migration und Globalisierung“. Das Vergabeverfahren sieht vor, dass der Studienplatz erhalten bleibt, auch wenn man diesen aufgrund eines dringenden Grundes nicht sofort antritt. Also reiste Anna Schorr zunächst nach Südafrika, um dort in einem Kindergarten zu arbeiten. Dieser Einsatz, so sagt die heute 28-Jährige, habe ihr die letzte Bestätigung gegeben, dass sie im sozialen Bereich tätig sein möchte.

Neben den Methoden der Sozialen Arbeit gehören die Bezugswissenschaften wie Psychologie und Soziologie, Sozialpolitik und die rechtlichen Grundlagen zum Studiengang. Ein wichtiger Bestandteil ist das Modul „Theories, Concepts and Methods of International Social Work”: Es befasst sich mit Theorien, Konzepten und Handlungsmethoden der internationalen Sozialen Arbeit. Dabei erfolgt eine Bezugnahme auf aktuelle praxisrelevante Themen und Problemstellungen sowie wichtige Handlungsfelder, die sich im Zuge von Migration und Globalisierung herausgebildet haben. Im Rahmen dieses Moduls lernen die Studierenden internationale Organisationen kennen, besuchen diese oder empfangen Gastredner in den Seminaren.