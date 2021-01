„Absolut spannend, aber zeitintensiv“

Foto: privat

Beim Streifzug über den Campus haben ihn an der TU Braunschweig vor allem die Zeichensäle beeindruckt: studentisch verwaltete Arbeitsräume, in denen über 340 Studierende 24 Stunden am Tag arbeiten können. „In den Zeichensälen verbringen manche mehr Zeit als zu Hause“, erzählt Simeon Schwager. Das Konzept funktioniere wie eine Art Arbeits-WG mit ganz besonderem Charme: „Man hilft sich, inspiriert sich.“

Der Bachelorstudiengang Architektur wird an seiner Universität zusätzlich als „Architektur Plus“ angeboten. Das Plus steht für ein in das Studium integriertes Auslandsjahr. Die Regelstudienzeit beträgt dann acht statt sechs Semester. Simeon Schwager wollte ohnehin ins Ausland und bewarb sich. Er wird das Jahr nutzen, um ein Praktikum in einem Büro in Almere bei Amsterdam zu absolvieren und ein Auslandssemester an der ETH Zürich zu verbringen. „Das Praktikum kann ich mir gleich als Zulassungspraktikum für meinen geplanten Master anrechnen lassen“, ergänzt er.