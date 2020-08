„Als Facility Manager ist man Generalist“

Moritz Kissingers Studium unterteilt sich in die beiden großen Bereiche Technik und Ökonomie. Während in Fächern wie „Immobilienwirtschaft und -recht“ oder „Immobilien- und Kapitalmärkte“ die kaufmännischen Aspekte der Immobilienwirtschaft vermittelt werden, stehen in Modulen wie „Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbaus“, „Bauphysik, Technik und Energie“ oder „Baubetrieb“ die technischen Aspekte des Gebäudemanagements im Vordergrund. In den ersten Semestern standen neben Grundlagenfächern wie Höhere Mathematik, Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen auch spezifische Facility-Management-Fächer auf seinem Stundenplan.

„Zu meinen Highlights im Studium zählte das Fach „Immobilienfinanzierung, -investition und -projektentwicklung‘, in dem wir selbst eine Machbarkeitsstudie durchführen konnten“, erzählt Moritz Kissinger. „Darin haben wir untersucht, ob an unserem gewählten Standort ein vorgegebener Baukörper hinsichtlich der Nachfrage am Markt, der rechtlichen Gegebenheiten und weiteren Analysen realisiert werden kann.“

In einem Studienprojekt, das er gemeinsam mit einem Kommilitonen und einem Facility-Service-Unternehmen durchgeführt hat, hat sich der 24-Jährige mit den verschiedenen Anwendungsbereichen des „Internet of Things“ in der Immobilienbranche beschäftigt. Damit ist die Vernetzung von Gebäudeteilen oder Geräten gemeint, die selbstständig über das Internet miteinander kommunizieren. „In unserem Projekt ging es darum, wie das Unternehmen mithilfe von Sensoren und weiterer Technik bestimmte Bereiche des Gebäudemanagements, wie zum Beispiel die Gebäudereinigung oder die Arbeitsplatzbelegung effizienter gestalten kann.“ Weitere Einblicke in die Praxis vermittelt der Studiengang in Form von Messebesuchen, Exkursionen und Praktika.