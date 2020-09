Technologie, die nie stillsteht

Sein Pflichtpraktikum hat der Student im vierten Semester in der Forschung in Frankreich absolviert. Zurück in Deutschland arbeitet er nochmal an einem spannenden Projekt. „Wir haben im siebten Semester eine Cocktailmaschine konstruiert, in CAD (rechnergestützte Konstruktion) designt, einzelne Teile per 3-D-Druck produziert, die Steuerung programmiert und das Resultat auf der Nürnberger Messe Braubeviale gezeigt“, schildert er stolz.

Die Bachelorarbeit schreiben die Studierenden in der Regel in einem Unternehmen, so wie Yannick Wunderle. Er beschäftigt sich für einen Hersteller von Antriebstechnik mit einem innovativen Positionssystem für Elektrohängebahnen. Diese transportieren etwa ein Montagestück vollautomatisch von Arbeitsposition zu Arbeitsposition an der Decke entlang.

Da sich der 23-Jährige für den Doppelabschluss entschieden hat, ist klar, dass es für ihn nahtlos in den Masterstudiengang Mechatronik übergeht. „Das französische Diplom bekomme ich erst nach dem Master“, erklärt er, freut sich aber schon jetzt darauf, später in der Industrie vielleicht mal etwas ganz Neues zu erfinden. „Das ist ja das Tolle an Technik. Die technologische Entwicklung steht nie still. Das ist es, was mich daran fasziniert.“