Auf der Suche nach technischen Lösungen

Foto: Julia Brachmann

Ganz ins kalte Wasser ist Rabia Güner aber nicht gesprungen: Denn vor ihrem Studienbeginn an der Universität Bremen absolvierte sie ein achtwöchiges verpflichtendes Vorpraktikum in der Metallverarbeitung bei der Scharenberg Industrieanlagen GmbH. Ein Unternehmen, das für die Herstellung und Installation von Schallschutzkassetten und -kabinen bekannt ist. „Das Praktikum hat sich in mehrfacher Hinsicht ausgezahlt. Ich lernte zum Beispiel den Umgang mit den Werkzeugen und Materialen kennen und habe technische Zeichnungen formiert.“ Die neu erworbenen Kenntnisse konnte die 22-Jährige bereits in ihrem ersten Semester im Modul Konstruktionslehre nutzen. Nicht zuletzt stellte die Studentin fest, dass ihr das technische Arbeiten obendrein richtig viel Spaß macht.

Breites Wissen im Hinblick auf Anwendungsorientierung

Der Bachelorstudiengang Produktionstechnik –Maschinenbau und Verfahrenstechnik kombiniert die klassischen Studienfächer Maschinenbau und Verfahrenstechnik miteinander. Ziel des Studiums ist es, nicht nur die Produkte selbst, sondern den gesamten Prozess ihrer Herstellung zu betrachten. Dabei geht es um die Entwicklung und Gestaltung von Produktionssystemen sowie den effektiven Einsatz von Maschinen und Anlagen, um die Anwendung neuer Informationstechnologien, aber auch um den Menschen im Arbeitsprozess.

Aktuell befindet sich Rabia Güner im vierten von insgesamt sieben Semestern Regelstudienzeit. Bisher hat sie wesentliche naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik erworben. Typische Fächer sind Mathe, Mechanik oder Thermodynamik. Insgesamt umfasst der Studiengang 30 Fachgebiete. „Da man ein sehr breites, umfangreiches Wissen zu den zwei Disziplinen erwirbt, braucht man vor allem in den ersten Semestern viel Durchhaltevermögen. Danach wird es entspannter, weil der Praxisanteil zunimmt.“ Aktuell stehen zwei Projekte auf ihrem Stundenplan, in denen sie erste Erfahrungen mit ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen sammelt.