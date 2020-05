Expertin der Stoffe

An ihren Tagen im Prüflabor wendet Friederike Spenner das Gelernte in der Praxis an: Dann überprüft sie mit Hilfe von Maschinen die Qualität von Stoffen und Kleidungsstücken, die beispielsweise Modehersteller zu ihnen geschickt haben. Die 22-Jährige und ihre Kollegen schauen genau hin: Ist der Stoff feuer- oder wasserfest? Wie viel Waschgänge verträgt er? Wie sieht es mit der Farbechtheit aus – färbt eine Jacke oder ein Kleid schnell ab? Wie reißfest ist die Jeans? Und: Woran liegt es, dass ein Kleidungsstück schnell einläuft?

Rückblickend, sagt sie, habe sie die Entscheidung, an ihre Ausbildung noch ein Studium anzuhängen, nicht bereut. Nur einen Nachteil gäbe es – zumindest in den Augen vieler Freundinnen: „Shoppen gehen kann ich kaum noch, weil ich einfach viel zu skeptisch geworden bin, was die Qualität der Ware angeht“, sagt sie schmunzelnd. „Ich schaue die Stoffe genau an: Wie sind sie zusammengesetzt? Sind sie billig verarbeitet?“ Die duale Studentin selbst empfindet das jedoch als positive Entwicklung: „So spare ich einiges an Geld, weil ich nicht vorschnell kaufe – und wenn ich mir doch mal etwas gönne, dann sind es Sachen, die auch wirklich lange halten.“