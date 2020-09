Ohne Mathe geht’s nicht. Zum Glück!

Erste Einblicke in die Praxis hat sie bei einem insgesamt achtwöchigen, verpflichtenden Grundpraktikum erhalten. Dieses absolvierte sie in den Semesterferien bei einem Hersteller für Abfüll- und Verpackungsanlagen. „Das war eigentlich mein erster, direkter Kontakt zur Industrie. In den elektrotechnischen Bereichen durfte ich nur zuschauen, in der Produktion habe ich aber auch selbst gebohrt und montiert“, erzählt sie.

Im nächsten Semester steht für Katrin Lofink eine Spezialisierung an. Sie kann sich entweder für Produktions-, für Industrie- oder für das Management elektrischer Systeme entscheiden. Was es werden wird, weiß sie noch nicht. Die langfristigen Ziele hat sie sich dagegen schon gesteckt: Später, nach dem zwölfwöchigen Fachpraktikum und der Bachelorarbeit im siebten Semester, will sie noch den Master dranhängen, um ihre Chancen auf eine Stelle in der Luftfahrtindustrie zu erhöhen. „Flugzeuge faszinieren mich. Projektmanagement mit Führungsverantwortung in diesem Bereich – das wäre mein Traum.“