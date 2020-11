Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Foto: privat

Für den Bachelor sind sechs Semester Regelstudienzeit eingeplant. Er beinhaltet drei Schwerpunkte, die Wasserwirtschaft, die Hydrologie und die Abfallwirtschaft. Die ersten beiden beschäftigen sich mit der Ressource Wasser und ihrer Nutzung sowie ihrer Bedeutung im Wasserkreislauf, also der Gewinnung, Speicherung und Reinigung von Wasser als Lebensmittel. Die Themengebiete der Abfallwirtschaft beziehen sich auf das Verständnis von Wert- und Schadstoffkreisläufen wie beispielsweise dem Recycling von Kunststoffen.

„Im ersten Studienjahr hat man die Möglichkeit, alle Themenbereiche unserer Fachrichtung kennenzulernen. Schon ab dem zweiten Studienjahr fängt man dann an, sich zu spezialisieren“, erklärt die 21-Jährige. Sie selber hat die Vertiefungsrichtung Wasserwirtschaft gewählt, weil Themengebiete wie Siedlungswasserwirtschaft und Trinkwasseraufbereitung am meisten ihrem Interesse entsprechen. „Ich finde es faszinierend, mithilfe welcher Verfahrensschritte man Fluss- oder Talsperrenwasser trinkbar machen kann und wie es möglich ist, Abwasser so weit zu reinigen, dass es in unsere Flüsse eingeleitet werden kann. Für uns ist es normal den Wasserhahn aufzudrehen oder die Toilettenspülung zu betätigen. Was dahinter steckt, ist vielen nicht bekannt und auch in vielen Ländern dieser Welt noch nicht selbstverständlich.“

Trotz der vielen Theorie zu Beginn des Studiums, gibt es einige Module, in denen auch Praktika zu belegen sind. Man arbeitet dann zum Beispiel mal im Labor, draußen an einem Bach oder mit verschiedenen hydrologischen Messgeräten. Dabei werden Inhalte aus der Vorlesung in die Praxis umgesetzt. Praktika, die man neben dem Studium absolviert, kann man sich gegebenenfalls in Form eines Wahlpflichtmoduls anrechnen lassen, egal ob man Krankenhausabfälle untersucht, in Laboren Abwässer auswertet oder das Wasser aus Talsperren analysiert.