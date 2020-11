„Mit Hartnäckigkeit habe ich es geschafft“

Seit dem vierten Semester stehen vermehrt Seminare mit Bezug zur Meteorologie auf dem Stundenplan. Und die sind häufig praktischer Natur. Etwa, wenn es im Instrumentenpraktikum um die Frage geht, welche Messgeräte für Wind, Sonneneinstrahlung und Temperatur es gibt oder im Seminar „Dynamik der Atmosphäre“ thematisiert wird, wie Wolken oder Gewitter entstehen. „An manchen Tagen hatten wir auch den Auftrag, mit einem Thermometer durch die Stadt zu gehen, um die Temperatur bei verschiedenen Standortkonditionen zu messen und, um den Einfluss des Standortes auf die Messung zu bestimmen.“

Praktische Erfahrungen sammelte Stelle Dietze auch als Mitarbeiterin der studentischen Wetterbeobachtung: Wie viele Wolken sind am Himmel zu sehen? Welche Arten? In welcher Höhe bewegen sie sich? Und wie schnell? Auch die Temperaturen und Niederschläge notierten die Studierenden genau und gaben alle Informationen in verschlüsselter Form an den Deutschen Wetterdienst weiter. „Ab und zu rufen auch direkt Leute bei uns in der Station an, etwa Restaurantbesitzer oder Veranstalter von Festivals, um sich über das bevorstehende Wetter zu informieren.“