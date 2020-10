Die vielfältigen Sphären des Mediensystems

Dass man zahlreiche Möglichkeiten habe, auf unterschiedlichen Feldern praktische Erfahrungen zu sammeln, betrachtet der 21-Jährige als großen Pluspunkt des Studiengangs: „Die Gelegenheit, so viele verschiedene Sphären der Medienwelt kennenzulernen, bekomme ich nie wieder.“ So wirkte er ein Semester lang beim Programm von 99drei Radio Mittweida mit, einem ausschließlich von Studierenden produzierten Lokalsender. Weiterhin beschäftigt er sich in seinem gewählten Schwerpunkt „Media Production“ mit Film und Fernsehen, plant, sich noch als Regisseur im modernen TV-Studio der Hochschule auszuprobieren und will in seiner Bachelorarbeit eine App für Schulklassen zum Thema parlamentarische Demokratie entwickeln.

Aber auch Theorie findet Platz auf seinem Stundenplan. In den ersten Semestern wird vor allem Grundlagenwissen in Bereichen wie Medienwissenschaften, Journalismus, Medienproduktionstechniken, Marketing, BWL und Recht gelehrt. „Wir lernen die gesamte Bandbreite des Mediensystems kennen, damit wir Kompetenzen entwickeln, die uns befähigen, auch leitende Positionen zu übernehmen“, erklärt Alexander Gerwitz. Nach dem Bachelor direkt ins Berufsleben zu starten, könne er sich zwar durchaus vorstellen, am liebsten würde er aber in Mittweida den Master „Media and Communication Studies“ anschließen.